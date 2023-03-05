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Бойкотирующие из-за россиян чемпионаты мира по боксу страны организуют альтернативный турнир

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Unsplash

Страны, объявившие о бойкоте чемпионатов мира по боксу из-за допуска к соревнованиям российских и белорусских спортсменов под своими флагами и гимнами, собираются провести свой альтернативный турнир в Нидерландах, заявил глава Ассоциации бокса Новой Зеландии Стив Хартли.

«Я провел встречу в Zoom с представителями 20 стран, и ни одна из них не собирается больше принимать участие в каких-либо мероприятиях Международной ассоциации бокса (IBA). Мы организуем другие турниры. Вместо мужского чемпионата мира состоится альтернативный турнир в Нидерландах», — цитирует Хартли издание Stuff.

IBA ранее открыла дисциплинарное дело против президентов национальных федераций, бойкотирующих чемпионаты мира по боксу из-за того, что организация разрешила спортсменам из России и Белоруссии принять участие в соревнованиях.

Чемпионат мира среди женщин должен пройти в марте 2023 года в индийском Нью-Дели, мужской турнир должен состояться в мае в узбекском Ташкенте.

О бойкоте турниров ранее объявили США, Великобритания, Чехия, Ирландия, Швеция, Украина, Норвегия, Польша и Канада.

Ранее бывший чемпион мира в полутяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), украинец Александр Гвоздик высказался о бойкоте чемпионата мира среди любителей из-за допуска россиян к соревнованиям.

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