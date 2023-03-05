Джон Джонс победил Гана и стал чемпионом UFC в тяжелом весе

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Джон Джонс одержал победу над французом Сирилем Ганом в поединке за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе.

Бой прошел в американском Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 285.

Джонс завершил поединок в самом начале стартового раунда, проведя удушающий прием, и завоевал чемпионский пояс UFC в тяжелом весе.

Американец ранее выступал в полутяжелой весовой категории, а затем объявил о переходе в другой вес.

Победа над Ганом стала для Джонса 27-й в карьере при одном поражении. На счету француза 11 побед и два проигрыша. 35-летний боец свой первый пояс чемпиона завоевал в 2011 году и с того момента не потерпел ни одного поражения.

Глава UFC Дана Уайт ранее заявил, что американец станет величайшим бойцом в истории ММА, если победит Гана на турнире UFC 285.

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джон Джонс назвал свой личный топ-5 лучших бойцов в истории промоушена.

«Мой топ-5... Давайте-ка посмотрим... Если позволите, то я сам. Андерсон Сильва. Джордж Сен-Пьер. Хабиб Нурмагомедов. Жозе Альдо», — сказал Джонс.