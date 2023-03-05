Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Джон Джонс победил Гана и стал чемпионом UFC в тяжелом весе

close
100%
Zuffa LLC

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Джон Джонс одержал победу над французом Сирилем Ганом в поединке за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе.

Бой прошел в американском Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 285.

Джонс завершил поединок в самом начале стартового раунда, проведя удушающий прием, и завоевал чемпионский пояс UFC в тяжелом весе.

Американец ранее выступал в полутяжелой весовой категории, а затем объявил о переходе в другой вес.

Победа над Ганом стала для Джонса 27-й в карьере при одном поражении. На счету француза 11 побед и два проигрыша. 35-летний боец свой первый пояс чемпиона завоевал в 2011 году и с того момента не потерпел ни одного поражения.

Глава UFC Дана Уайт ранее заявил, что американец станет величайшим бойцом в истории ММА, если победит Гана на турнире UFC 285.

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джон Джонс назвал свой личный топ-5 лучших бойцов в истории промоушена.

«Мой топ-5... Давайте-ка посмотрим... Если позволите, то я сам. Андерсон Сильва. Джордж Сен-Пьер. Хабиб Нурмагомедов. Жозе Альдо», — сказал Джонс.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть