Российская теннисистка Грачева вышла в финал турнира в Остине и сыграет с украинкой Костюк

Россиянка Варвара Грачева обыграла представительницу США Кэти Волынец в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) 250 в американском Остине, призовой фонд которого превышает 250 тыс. долларов.

Встреча продолжалась 2 часа 24 минут и завершилась о счетом 6:4 5:7 6:4 в пользу российской теннисистки.

В главном матче турнира Варвара Грачева встретится с украинкой Мартой Костюк. Финал пройдет 5 марта. Начало в 23.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над своим соотечественником Андреем Рублевым в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), прошедшего в Дубае (ОАЭ).

Встреча продолжалась 1 час 9 минут. За победу Медведев получит $533 990 в качестве призовых, а Рублев за выход в финал — $287 320.

Медведев выиграл третий турнир АТР подряд, одержав 14 побед кряду. После неудачного выступления на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) он стал победителем турниров в Роттердаме (Нидерланды) и Дохе (Катар).