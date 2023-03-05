Капитан «Вашингтона» Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки по голам в НХЛ

В ночь на 5 марта по московскому времени состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Сан-Хосе Шаркс» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой «столичных» со счетом 8:3.

В составе «Вашингтона» дублем и результативной передачей отметился капитан команды Александр Овечкин. Теперь на счету 37-летнего россиянина 815 шайб за карьеру в НХЛ. Он занимает второе место в истории лиги по количеству голов, уступая только Уэйну Гретцки, на счету которого 894 шайбы. До повторения результата легендарного канадца осталось 79 голов.

По итогам встречи с «Сан-Хосе» Овечкина признали первой звездой матча.

После этой победы «Вашингтон» с 68 очками занимает 11-е место в Восточной конференции, «Сан-Хосе» с 48 баллами расположился на последней строчке Запада.

В следующем матче «Кэпиталз» на выезде сыграют с «Лос-Анджелес Кингз» 7 марта. Начало в 6:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский признан первой звездой матча с «Питтсбург Пингвинз» (4:1). Он отразил 31 бросок из 32.