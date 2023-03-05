Быстров назвал форварда «Локомотива» Дзюбу «пенсионером» после хет-трика в ворота «Ростова»

Бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной России Владимир Быстров заявил, что не ожидал столь яркой игры от форварда московского «Локомотива» Артема Дзюбы в матче с «Ростовом».

Встреча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) завершилась гостевой победой «железнодорожников» со счетом 3:1. Дзюба оформил хет-трик. Единственный гол у донского клуба на счету Николая Комличенко.

«Не ожидал такого от Дзюбы. Молодые игроки не могут ничего сделать — выходит пенсионер и разрывает «Ростов» на их поле. К Дзюбе никаких вопросов, к молодым есть.

Главное, что Галактионов ему доверяет, ставит в основной состав. Он строит вокруг него игру. Второй мяч? Дзюба пешком дошел в штрафную и забил гол. За это если не ноги отрубать защитникам, то я не знаю, что делать. Третий более трудовой мяч.

Cкорее вcего, был разговор c Глушенковым и Пиняевым. В первом матче cо «Cпартаком» было недопонимание, Пиняев cмещалcя и хотел, чтобы Дзюба открывалcя за cпину, а он показывал — я здеcь, играй в недодачу. Галактионов, наверное, раccтавил акценты на уcтановке», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Для форварда эти голы стали первыми после возвращения в Россию. Нынешний сезон Дзюба начал в турецком клубе «Адана Демирспор», с которым он расторг контракт спустя несколько месяцев. После возвращения на родину в статусе свободного агента футболист подписал контракт с «Локомотивом».

Благодаря этой победе «Локомотив» набрал 16 очков и поднялся с 14-го на 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» — по-прежнему третий (35).

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков выразил уверенность, что Валерий Карпин не позовет Артема Дзюбу в национальную команду.