Ветеран «Спартака» назвал цирком решение арбитра в матче «Спартак» — «Урал»

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев назвал цирком решение судьи Виталия Мешкова отменить гол нападающего красно-белых Александра Соболева в ворота екатеринбургского «Урала».

Матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), прошедший 4 марта в Москве, завершился со счетом 2:2. В концовке встречи главный судья Виталий Мешков отменил гол Александра Соболева в пустые ворота екатеринбуржцев, остановив игру раньше завершения атаки москвичей.

«По судье и решению — это просто цирк. Мешков ведь свистнул, чем остановил игру. Все, что дальше после свистка, значения к оценке эпизода не имеет — зачем же тогда смотреть VAR?

Второй момент — мы же видим, как иногда, даже когда явное «вне игры», вcе равно дают доиграть эпизод, не cвиcтят. Тут кто тянул Мешкова, зачем он cвиcтел — ну дай доиграть и потом решай, что делать!

Спартак забил чистый гол, вратарь «Урала» столкнулся со своим игроком, — написал ветеран в Telegram‑канале.

Дубль в прошедшем матче оформил спартаковец Руслан Литвинов. В составе «Урала» отличились Рай Влут (с пенальти) и Эрик Бикфалви.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После этого матча подопечные Гильермо Абаскаля набрали 37 очков. Красно-белые продолжают занимать второе место. Лидирует петербургский «Зенит», увеличивший отрыв от москвичей до восьми баллов. На третьем месте идет «Ростов», набравший 35 очков.

Ранее бывший футболист Максим Деменко признался, что ждал большего от «Спартака» в матче с «Уралом».