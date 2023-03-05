Дзюба о победе над «Ростовом» Карпина: Георгича огорчить — это всегда дело обязательное

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба прокомментировал победу своей команды над «Ростовом», который тренирует Валерий Карпин.

Встреча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) завершилась гостевой победой «железнодорожников» со счетом 3:1. Дзюба оформил хет-трик. Единственный гол у донского клуба на счету Николая Комличенко.

«Желание забить команде Карпина? На самом деле, я вспоминаю Ростов с большой улыбкой. Когда приехали в отель, было приятно, увидел номер, в котором жил, когда еще играл за команду. Тут был мой первый трофей, Кубок России. Ростов — буквально родная земля. Плюс, Георгича огорчить — это всегда дело обязательное (улыбается)», — сказал футболист в эфире «Матч ТВ».

Для форварда эти голы стали первыми после возвращения в Россию. Нынешний сезон Дзюба начал в турецком клубе «Адана Демирспор», с которым он расторг контракт спустя несколько месяцев. После возвращения на родину в статусе свободного агента футболист подписал контракт с «Локомотивом».

Благодаря этой победе «Локомотив» набрал 16 очков и поднялся с 14-го на 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» — по-прежнему третий (35).

Ранее Зарема Салихова, жена бывшего владельца и президента московского «Спартака» Леонида Федуна, заявила, что Артем Дзюба разобрал Валерия Карпина в матче «Ростова» с «Локомотивом».