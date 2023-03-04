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Зарема Салихова заявила, что Дзюба разобрал Карпина в матче «Ростова» с «Локомотивом»

Зарема Салихова, жена бывшего владельца и президента московского «Спартака» Леонида Федуна, отметила игру новичков «Локомотива» Артема Дзюбы и Сергея Пиняева в дебютном матче за железнодорожников в Российской премьер-лиге (РПЛ) — против «Ростова», который возглавляет Валерий Карпин.

«Как Дзюба Валеру разобрал! И как же хорош Пиняев! Жаль, что не спартаковский. Его манера игры, видение поля и агрессия — хороший футболист», — приводит слова Салиховой Sport24.

В первой игре «Локомотива» после зимнего перерыва в Российской премьер-лиге (РПЛ) против «Ростова» Дзюба оформил хет-трик и помог своей команде одержать победу со счетом 3:1.

Для форварда эти голы стали первыми после возвращения в Россию. Нынешний сезон Дзюба начал в турецком клубе «Адана Демирспор», с которым он расторг контракт спустя несколько месяцев. После возвращения на родину в статусе свободного агента футболист подписал контракт с «Локомотивом».

Пиняев перешел в «Локомотив» во время паузы в чемпионате из самарских «Крыльев Советов».

Ранее клинический психолог Татьяна Маремпольская оценила последнее интервью нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, в котором он прошелся по «Зениту», своим хейтерам и врагам России, рассказал о взаимоотношениях с Валерием Карпиным и своем провале в Турции.

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Футбол. Чемпионат России
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