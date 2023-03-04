«Чемпионат»: у «Зенита» нет контракта с Joma, форма предоставлена техническим спонсором

Петербургский «Зенит» не заключал контракт с фирмой Joma, а новую форму сине-бело-голубым предоставил технический партнер клуба Wildberries, сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее «Зенит» презентовал новую форму от Joma, в которой будет играть оставшуюся часть сезона. В футболках от этой компании игроки петербургской команды вышли на поле в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Пари Нижний Новгород» и одержали победу со счетом 3:0.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) ранее раскритиковала компанию Joma за то, что «Зенит использовал логотип компании на своей форме.

«Стало известно о презентации российским клубом «Зенит» новой формы бренда, являющегося техническим спонсором национальной сборной Украины. В этой связи «УАФ Маркетинг» направил в главный офис Joma запрос с просьбой дать объяснение по этой ситуации», — говорится в заявлении УАФ.

Украинский клуб «Карпаты», в свою очередь, отказался от сотрудничества с Joma из-за предоставленной формы «Зениту».

Ранее экс-президент и владелец московского «Спартака» Леонид Федун обвинил арбитра матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского «Урала» Виталия Мешкова в убийстве интриги в чемпионате России.