«Ахмат» обыграл «Оренбург» и поднялся на четвертое место в РПЛ

Грозненский «Ахмат» обыграл «Оренбург» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра, прошедшая 4 марта в Грозном, завершилась со счетом 3:1 в пользу команды из столицы Чеченской Республики.

Евгений Харин вывел «Ахмат» вперед на 11-й минуте встречи, а на третьей добавленной к первому тайму минуте Бернард Бериша удвоил преимущество своей команды, реализовав пенальти.

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев еще до ухода на перерыв сократил отставание гостей до минимума.

Окончательный счет на 90+4-й минуте точным ударом по воротам соперников установил футболист «Ахмата» Артем Тимофеев.

Отметим также, что второй тайм «Оренбург» провел в меньшинстве — Михаил Сиваков был удален с поля за вторую желтую карточку в концовке первого игрового отрезка.

Благодаря победе «Ахмат» набрал 29 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, обойдя «Динамо» и ЦСКА, которые свои матчи 18-го тура проведут 5 марта.

«Оренбург» с 25 очками занимает пока седьмую строчку.

В 19-м туре «Ахмат» 11 марта дома сыграет с московским «Локомотивом», а «Оренбург» 10 марта сразится на выезде с ФК «Сочи».

Ранее Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на исход матча красно-белых с екатеринбургским «Уралом» в 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).