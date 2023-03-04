Гладилин: у «Спартака» и «Урала» было много ошибок, но при большой ротации они допустимы

Экс-футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о ничьей красно-белых с «Уралом» в 18-м туре Российской премьер-лиги. По мнению специалиста, обе команды много ошибались, такой результат не должен быть обидным ни для кого.

«Я бы не сказал, что обидная ничья. Была равная игра, боевая, «Спартак» в конце мог и проиграть. Было допущено много ошибок — и в обороне, и в качестве игры, в передачах. Я считаю, что когда происходит большая ротация игроков во всех линиях, особенно в обороне, такие ошибки, особенно по весне, допускаются.

Команды проявили очень хорошую физическую готовность, ребята с обеих сторон были очень хорошо настроены. Так что игра получилась зрелищной», — сказал Гладилин «Газете.Ru».

Матч «Спартака» и «Урала» завершился со счетом 2:2. У москвичей автором дубля стал Руслан Литвинов, за екатеринбуржцев забили Рай Влут и Эрик Бикфалви. «Спартак» набрал 37 очков и на пять баллов отстает от лидирующего в чемпионате «Зенита». При этом сине-бело-голубые свой матч 18-го тура против «Пари НН» еще не сыграли.

Ранее Гладилин заявил, что судья Виталий Мешков, не ошибся, не засчитав гол Александра Соболева «Уралу».