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Фигурист Роман Костомаров начал приходить в сознание и двигаться

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров начал приходить в себя. Об этом сообщает РИА Новости.

«Роман начал приходить в себя, в сознание. Он уже может понемногу двигаться. До полного прихода в себя еще должно пройти время, но положительная динамика есть. Окончательные выводы можно будет делать позднее», — цитирует издание своего источника.

7 февраля ТАСС сообщил, что Роману Костомарову ампутировали обе стопы.

О госпитализации Романа Костомарова стало известно 10 января. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

До этого спортсмен принимал участие в ледовых проектах Ильи Авербуха: с 29 декабря по 7 января он выступал в шоу «Волшебник страны Оз», а затем катался на открытом катке в Коломне в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к ЭКМО. Сообщалось также о том, что Костомаров перестал видеть правым глазом, а также перенес два инсульта.

Ранее сообщалось, что по состоянию Романа Костомарова дан неутешительный прогноз.

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