Кафельников назвал главного фаворита Australian Open

Российский экс-теннисист Евгений Кафельников поделился ожиданиями от Australian Open, который стартует 15 января, передает «Чемпионат.com».

«Главный фаворит предстоящего «Большого шлема»? Новак Джокович. Я не считаю Медведева фаворитом номер один. В топ-5 фаворитов он входит. Многое будет зависеть от жребия», — сказал Кафельников.

Даниил Медведев в матче 1/2 финала турнира в Аделаиде уступил сербу Новаку Джоковичу. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты и завершилась победой Джоковича в двух сетах со счетом 6:3, 6:4.

В финале Новак Джокович сыграл с представителем США Себастьяном Кордой, который прошел в главный матч турнира на отказе японца Йосихито Нисиоки. Сербский теннисист победил в трех сетах.

Ранее экс-теннисист Андрей Чесноков поделился ожиданиями от Australian Open, который стартует 15 января.