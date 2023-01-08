Тренер сборной Италии Манчини о смерти Виалли: я надеялся на чудо

Тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини прокомментировал новость о смерти легендарного итальянского футболиста Джанлуки Виалли, передает Football Italia.

«Это большая потеря для его семьи, для меня, для итальянского футбола. Это сложный момент. Но мы должны двигаться вперед. Я надеялся на чудо», — сказал Манчини.

На протяжении многих лет Виалли боролся с онкологическим заболеванием. Весной 2020 года он сообщил, что победил рак после 17 месяцев химиотерапии, однако в декабре 2021 года признался, что болезнь вернулась.

Виалли дважды выигрывал чемпионат Италии в составе «Сампдории» и «Ювентуса», также вместе с туринским клубом становился победителем Кубка УЕФА и Лиги чемпионов. В составе лондонского «Челси» становился обладателем Кубка Англии и Кубка английской лиги. В составе сборной Италии выигрывал бронзовые медали чемпионата мира – 1990.