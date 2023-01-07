«Реал» проиграл «Вильярреалу», потерпев второе поражение в четырех матчах

Мадридский «Реал» в матче 16-го тура испанской Примеры на выезде потерпел поражение от «Вильярреала». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «желтой субмарины».

Хозяева открыли счет в начале второго тайма, отличился Йереми Пино. Гости вскоре отыгрались благодаря голу Карима Бензема с пенальти, но спустя всего три минуты 11-метровый был назначен уже в ворота «сливочных», с «точки» уверенно пробил Жерар Морено.

Это поражение стало для мадридцев вторым в последних четырех матчах. Очередная неудача может стоить подопечным Карло Анчелотти первого места: на счету «Реала» 38 очков — столько же набрала и «Барселона», но каталонцы свой матч 16-го тура еще не провели. Сине-гранатовым предстоит выездная игра с мадридским «Атлетико», она состоится в воскресенье, 8 января. Отметим также, что «Барса» выиграла пять последних матчей из шести, а еще одна встреча завершилась вничью.

Ранее сообщалось, что саудовский «Аль-Наср» хочет купить игрока сборной Германии Марко Ройса в пару к Криштиану Роналду.