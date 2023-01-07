Тренер «Зенита» Тимощук лишен всех государственных наград Украины

Экс-полузащитник сборной Украины, тренер петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук попал в украинский санкционный список и лишен всех государственных наград. Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины.

Тимощук оказался в числе 119 человек, включенный в список, утвержденный президентом Украины Владимиром Зеленским. Против спортсмена наложены санкции по 14 пунктам, один из которых гласит: «лишение государственных наград Украины, других форм поощрения».

Помимо этого, у Тимощука заблокированы все активы. Ему запрещено совершать перелеты над украинской территорией, а также, в том числе, тренер получил запрет на контакты с Украиной в сфере спорта. Стоит отметить, что все санкции имеют временный характер, их срок ограничен 10 годами.

В общей сложности, Тимощук провел 144 матча за сборную Украины и является рекордсменом национальной команды по этому показателю. Он выступал за «Зенит» с 2007 по 2009 год, а также с 2013 по 2015 год. Вместе с сине-бело-голубыми он дважды стал чемпионом России в качестве игрока, завоевал Кубок страны, помог «Зениту» выиграть Кубок и Суперкубок УЕФА. Завершил карьеру в 2017 году и месяц спустя вошел в тренерский штаб петербургской команды.

Ранее экс-капитан «Зенита» Ловрен отверг обвинения в фашизме.