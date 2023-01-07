Тренер Мендес о бойце Махачеве: он умеет все

Тренер по смешанным единоборствам Хавьер Мендес поделился мнением о бойце Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Исламе Махачеве, передает MMAFighting.

«Ислам умеет все. Я много раз говорил, что он — самый развитый легковес всех времен», — сказал Мендес.

22 октября Махачев встречался с Оливейрой в титульном поединке в легком весе на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Российский боец одержал победу, во втором раунде исполнив удушающий прием. Эта победа стала для него 11-й подряд в рамках турниров UFC.

Махачев провел в профессиональной карьере 24 поединка. Свое единственное поражение он потерпел от бразильца Адриану Мартинса на турнире UFC 192. Мартинс отправил соперника в нокаут в конце второй минуты поединка.

Ранее российский промоутер, глава лиги AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев оценил вероятность проведения боя между россиянином Исламом Махачевым и шведским представителем Хамзатом Чимаевым.