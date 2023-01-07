Экс-теннисист Чесноков считает, что Медведев может хорошо сыграть на Аustralian Open

Экс-теннисист Андрей Чесноков поделился мнением о поражении Даниила Медведева в матче 1/2 финала турнира в Аделаиде против Новака Джоковича, передает Sport24.

«Шансы и были у Даниила, но исчезали они очень быстро. Даня рисковал при подачах, но не удалось ему обыграть серба. Сейчас Медведев в оптимальной форме и может хорошо сыграть на Аustralian Open», — сказал Чесноков.

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты и завершилась победой Джоковича в двух сетах со счетом 6:3, 6:4.

В финале Новак Джокович сыграет с представителем США Себастьяном Кордой, который прошел в главный матч турнира на отказе японца Йосихито Нисиоки.

Всего между собой Медведев и Джокович играли 13 раз. Общий счет стал 9:4 в пользу серба. Последний их поединок состоялся несколько недель назад на Итоговом турнире. Тогда также сильнее оказался Джокович 6:3, 6:7, 7:6.