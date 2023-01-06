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Хавбек сборной Камеруна Ондуа был готов к отстранению от ЧМ-2022 из-за флага России на бутсах

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Carl Recine/Reuters

Футболист сборной Камеруна Гаэль Ондуа признался, что был готов даже к отстранению от матчей чемпионата мира — 2022 в Катаре за изображение российского флага на своих бутсах.

«Весь мир оказывал на меня давление, особенно после матча со Швейцарией. Мне помогли родители, они сказали: «Не надо падать духом, у тебя есть своя правда, пусть так и будет, не надо менять ее».

Люди начали говорить, что меня могут отстранить от игры на чемпионате мира. Я был готов к этому. Честное слово, я был готов, потому что, если я сейчас даю это интервью, если я играю в футбол – все это благодаря российской школе. Почему, когда я начинаю подниматься, я должен наплевать на это?» — сказал спортсмен в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ондуа родился в Камеруне, а в девять лет приехал вместе с родителями в Россию, где прошел молодежные школы столичных ЦСКА и «Локомотива». За армейцев он провел один матч в Кубке России. Также он известен по выступлениям за махачкалинский «Анжи». Сейчас он играет за немецкий «Ганновер».

После его первого появления на ЧМ-2022 в бутсах с российским флагом в нескольких странах Европы, в частности, в Норвегии призвали Международную федерацию футбола (ФИФА) наказать футболиста, назвав его действия провокацией.

Ранее футбольный комментатор Геннадий Орлов сравнил бразильского атакующего хавбека петербургского «Зенита» Малкома и нидерландского форварда московского «Спартака» Квинси Промеса.

Все новости на тему:
ЧМ2022 - Футбол Катар
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