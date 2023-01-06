Экс-наставник «Зенита» Петржела заявил, что ему не нравится политика России

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением по поводу текущей ситуации в мире.

«В Чехии очень ругают Россию сейчас из-за текущих событий. Мне никто не припоминает, что я работал там. Был очень счастлив в Санкт-Петербурге и вспоминаю только хорошие вещи. С другой стороны, мне тоже не нравится политика России», — приводит слова чеха РИА Новости.

Петржела возглавлял петербургский клуб с 2003 по 2006 годы. Последним клубом 66-летнего специалиста был чешский «Фастав», который он покинул в 2018 году.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) сине-бело-голубые набрали 42 очка и занимают первое место в турнирной таблице. Ближайший преследователь «Зенита», московский «Спартак», отстает на шесть баллов.

Ранее Властимил Петржела заявил, что возвращение России на турниры Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) зависит от президента РФ Владимира Путина.