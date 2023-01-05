Глава «БроукБойз» Егоров раскритиковал эстонских игроков, извинившихся за фото с Карпиным

Президент медийной футбольной команды «БроукБойз» Дмитрий Егоров на YouTube-канале «Едим Спорт» поделился мнением о том, что эстонские игроки извинились за фото с главным тренером сборной России и «Ростова» Валерием Карпиным.

Напомним, футболисты сборной Эстонии поужинали с Карпиным, после чего выложили совместное фото. Позже игроки сборной Эстонии Константин Васильев и Сергей Зенев, а также ассистент главного тренера Андрес Опер извинились за фото с Карпиным.

«Какой-то уникальный уровень государственного лицемерия получается. Зачем друзьям скрывать то, что они друзья? Зачем извиняться друзьям за то, что они друзья? Зачем человеку, который родился в Эстонии, скрывать, что он тренер сборной России? Какая эпоха – такие и события», – заявил Егоров.

Сообщалось, что Константина Васильева хотят лишить повязки за совместное фото с Карпиным.

Инициативу о лишении Васильева капитанской повязки поддержал главный тренер клуба «Флора», за который играет футболист. Васильев уже отреагировал на критику в свой адрес.

Стоит отметить, что Валерий Карпин родился в Нарве, ныне Эстония. Его жена имеет гражданство данной страны.

Ранее российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев назвал дураками эстонских футболистов, извинившихся за фото с Карпиным.