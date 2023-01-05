Экс-тренер «Спартака» Каррера заявил, что Промес практически стал русским

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал заявление капитана красно-белых Георгия Джикии о том, что он не считает нападающего клуба Квинси Промеса легионером. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Джикия не считает Промеса легионером? Он прав. Промес уже как русский!» — сказал Каррера.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это его уже второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России.

В текущем сезоне Промес провел за «Спартак» в Российской премьер-лиге (РПЛ) 16 матчей, отметившись 14 забитыми мячами и шестью результативными передачами. Он является лучшим бомбардиром чемпионата на текущий момент вместе с Владимиром Сычевым.