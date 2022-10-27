Голы Сергачева и Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Анахайм» в матче НХЛ

«Анахайм Дакс» на своем льду проиграл «Тампе-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча закончилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

У победителей заброшенными шайбами отметились россияне Михаил Сергачев и Никита Кучеров, а также Брэндон Хэгел и Ник Пол (пустые ворота). В составе «Дакс» голы на счету Тревора Зеграса и Троя Терри.

Защитник Сергачев также занес в свой актив результативную передачу, а Владислав Наместников не отметился результативными действиями. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский провел всю игру на скамейке запасных.

Российский защитник «Анахайма» Дмитрий Куликов отметился ассистом.

«Анахайм» с тремя очками идет на 15-й строчке в Западной конференции. «Тампа» набрала восемь баллов и располагается на 12-й строчке в Восточной конференции.

Ранее сообщалось, что российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин вошел в топ-5 по шатаутам до 80-й игры в НХЛ за последние 55 лет.