Экс-советник Федуна Камоцци надеется, что Кокорин вернется в РПЛ

close
100%
arisfc.com

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о возможном возвращении Александра Кокорина в Российскую премьер-лигу (РПЛ), передает «Спорт-Экспресс».

«Выступление Кокорина похоже на перезапуск карьеры? Я надеюсь, что у Александра на Кипре все получится. И он сможет вернуться в РПЛ», — сказал Камоцци.

Россиянин сыграл за кипрский «Арис» в шести матчах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Он перешел в «Арис» из итальянской «Фиорентины» на правах аренды до конца текущего сезона.

В «Фиорентину» Кокорин перебрался в 2021 году, перейдя из московского «Спартака». Также нападающий в России известен по выступлениям за петербургский «Зенит», «Сочи», столичное «Динамо» и махачкалинский «Анжи».

Ранее бывший нападающий сборной Германии, а ныне — агент Кевин Кураньи поделился мнением о перспективах российского форварда «Ариса» Александра Кокорина.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть