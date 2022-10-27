Менеджер «Спартака» Баженов не верит в то, что клуб в этом сезоне станет чемпионом России

Менеджер московского «Спартака» по арендам Никита Баженов оценил шансы на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «РБ Спорт».

«Все возможно, но не в этом году. Просто «Зенит» в этом сезоне сильнее всех. Я об этом говорил еще на старте РПЛ. Пока никаких поводов для изменений этого я не вижу», — сказал Баженов.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» набрал 29 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет семь баллов.

30 октября красно-белые на своем поле встретятся со столичным «Торпедо».

Ранее Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, заявил, что красно-белым для конкуренции с петербургским «Зенитом» необходимо усилить оборону минимум одним качественным футболистом.