Боец UFC Орловский считает, что Ян выиграл два раунда в поединке с О'Мэлли

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Christopher Pike/Reuters

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Андрей Орловский поделился впечатлениями от поединка между Петром Яном и Шоном О'Мэлли, передает РИА Новости.

«Бой очень понравился. Яна «болтануло», кинул «ответку» — уже пошатнулся О'Мэлли. Но, как я и сказал, два раунда выиграл Ян», — сказал Орловский.

Напомним, что 22 октября американец Шон О'Мэлли одержал победу над россиянином Петром Яном раздельным решением судей в бою в легчайшем весе в рамках турнира UFC-280 в Абу-Даби.

Американец за свою карьеру одержал 16 побед в 18 поединках. По состоянию на 22 октября 2022 года занимает 11 строчку официального рейтинга UFC в легчайшем весе.

Ранее боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Шон О'Мэлли поделился мнением о победе над Петром Яном на турнире UFC 280.

«Только что пересмотрел бой с Яном. Очень хорошая победа», — написал О'Мэлли в соцсетях.

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