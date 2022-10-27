Тренер «Баварии» Нагельсман установил рекорд Лиги чемпионов по победам над «Барселоной»

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Albert Gea/Reuters

Тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман установил рекорд Лиги чемпионов по количеству побед над каталонской «Барселоной».

Напомним, 26 октября мюнхенцы одолели сине-гранатовых в матче группового этапа со счетом 3:0.

Для немецкого специалиста эта победа стала четвертой в турнире, что является рекордом. До этого лучшее достижение принадлежало Жозе Моуринью (3).

Счет в матче был открыт уже на десятой минуте — нападающий немецкой команды Садио Мане реализовал выход один на один. На 31-й минуте форвард «Баварии» Максим Шупо-Мотинг удвоил преимущество гостей. Уже в добавленное время Бенжамен Павар забил третий мяч и установил окончательный счет.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

Ранее бывший форвард «Барселоны» Тьерри Анри поддержал наставника каталонской команды Хави Эрнандеса после потери сине-гранатовыми шансов на выход из группы Лиги чемпионов.

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