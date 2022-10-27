Тренер «Баварии» Нагельсман установил рекорд Лиги чемпионов по победам над «Барселоной»

Тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман установил рекорд Лиги чемпионов по количеству побед над каталонской «Барселоной».

Напомним, 26 октября мюнхенцы одолели сине-гранатовых в матче группового этапа со счетом 3:0.

Для немецкого специалиста эта победа стала четвертой в турнире, что является рекордом. До этого лучшее достижение принадлежало Жозе Моуринью (3).

Счет в матче был открыт уже на десятой минуте — нападающий немецкой команды Садио Мане реализовал выход один на один. На 31-й минуте форвард «Баварии» Максим Шупо-Мотинг удвоил преимущество гостей. Уже в добавленное время Бенжамен Павар забил третий мяч и установил окончательный счет.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

Ранее бывший форвард «Барселоны» Тьерри Анри поддержал наставника каталонской команды Хави Эрнандеса после потери сине-гранатовыми шансов на выход из группы Лиги чемпионов.