В «Торпедо» пошутили перед матчем со «Спартаком», используя фразу из фильма «Брат»

В ФК «Торпедо» анонсировали в своем Telegram-канале предстоящий матч 15 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака» забавным видео, использовав фрагмент из культового фильма «Брат». Черно-белые попросили помощи у москвичей, назвав видео «звонок в Тушино».

«Брат, не выручишь, мне край, выручай», — говорит герой фильма, брат Данилы Багрова.

Напомним, что после 14 туров РПЛ подопечные Андрея Талалаева идут на последнем месте в турнирной таблице. У команды всего одна победа в сезоне — над ЦСКА. Однако, стоит отметить, что черно-белые неплохо выступают в Кубке России, одержав две победы в четырех матчах.

Прошлую игру торпедовцы проиграли в гостях «Ахмату» со счетом 0:1. Главный тренер команды не смог присутствовать в Грозном из-за болезни.

«Спартак» продолжает погоню за «Зенитом». Подопечные Гильермо Абаскаля занимают 2-е место в турнирной таблице, уступая семь очков. В прошлом туре красно-белые разгромили «Химки» со счетом 5:0.

Встреча «Спартака» и «Торпедо» пройдет на «Открытие Арене» 30 октября. Начало матча в 16.30 по московскому времени.

Ранее бывший советник Федуна Франко Камоцци рассказал, что нужно сделать «Спартаку» для конкуренции с «Зенитом».