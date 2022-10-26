Гроссмейстер Дреев заступился за обвиненного в читерстве Нимана: поспешили с обвинениями

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HansMokeNiemann/Twitter

Российский гроссмейстер Алексей Дреев считает бездоказательными обвинения в адрес американского шахматиста Ханса Ниманна в игре против чемпиона мира Магнуса Карлсена.

«Виноват в том, что использовал компьютер в онлайн-турнире, когда ему было 12 лет и в этом он признался, но не виноват в том, в чем его обвиняют. На турнире с Карлсеном он не использовал компьютер. Я внимательно смотрел эту партию, и не нашел компьютерных следов. За время игры есть ошибки с обеих сторон. Смотрел объективно и внимательно. Доказательств нет! Поспешили с обвинениями», — приводит слова Дреева «Советский спорт».

Напомним, что Карлсен обвинил Ниманна в жульничестве. 31-летний норвежец снялся с заключительного этапа Grand Chess Tour в американском Сент-Луисе после поражения от Ниманна. Тогда известные шахматисты и блогеры заподозрили 19-летнего американца в мошенничестве.

19 сентября Карлсен вновь встретился с Ниманном в рамках шестого тура онлайн-турнира Julius Baer Generation Cup и неожиданно сдался уже на втором ходу.

После Ниманн подал иск на $100 млн против Магнуса Карлсена после обвинений с его стороны в мошенничестве. Ранее сам норвежец высказался об иске американца.

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