Экс-футболистка сборной России Терехова рассказала о зарплатах в женском футболе

Бывшая футболистка женской сборной России и действующий тренер в академии «Спартака» Елена Терехова рассказала, какие зарплаты получают игроки в российской женской Суперлиге.

«Средняя зарплата — примерно, 100 тысяч рублей. Самая маленькая — 50–60 тысяч. У кого-то 200–250 тысяч. Может, 300, но это единицы.

Зарплат по 3 млн евро, как у Дзюбы в «Зените» нет. Просто женский футбол не зарабатывает. Чтобы был заработок, должны прийти спонсоры», — приводит слова спортсменки kp.ru.

35-летняя футболистка известна по выступлениям за российские «Спартак», «Россиянку», ЦСКА и американскую «Индиану». В футболке национальной сборной России она сыграла 77 матчей, в которых отметилась семью голами.

Ранее Елена Терехова высказалась об эпизоде, произошедшем на женском чемпионате Европы — 2022. Напомним, английская футболистка Клои Келли сняла игровую майку и осталась в спортивном топе после того, как забила мяч в финале турнира.