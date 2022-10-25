Хореограф «Ледникового периода» не знает, будет ли Медведева выступать с кем-то другим после ухода Милохина

Хореограф «Ледникового периода», двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский в разговоре с «Газетой.Ru» сообщил, что не знает, с кем будет выступать фигуристка Евгения Медведева после ухода Дани Милохина с проекта. На данный момент были отсняты четыре выпуска шоу.

«Не владею информацией, не могу вам ничего сказать», — сказал Ставиский.

В прошлом сезоне Медведева и Милохин стали одними из самых обсуждаемых на проекте, а также спровоцировали слухи о романе. Однако позже Милохин опроверг слухи об отношениях с Медведевой и заявил, что звезд связывают исключительно дружеские отношения.

«Ледниковый период» впервые вышел на телевизионных экранах в 2007 году. В программе принимают участие звезды спорта, балета, театра, кино, эстрады и телевидения.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Государственной думы Ирина Роднина задалась вопросом, как можно смотреть проект «Ледниковый период».