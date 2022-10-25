«Локомотив» стал лучшим российским клубом по числу воспитанников в высших лигах Европы

close
100%
ФК «Локомотив

Московский «Локомотив» стал лидером среди российских клубов по количеству воспитанников в высших футбольных лигах Европы. Об этом сообщает Международный центр спортивных исследований (CIES).

В общем рейтинге «Локомотив» занимает 28-ю позицию, что является лучшим результатом среди российских клубов. CIES проанализировал 31 европейский чемпионат.

«Железнодорожники» второй год подряд становятся лидером по этому показателю среди отечественных команд. Как сообщает CIES, в высших лигах европейских стран выступают 39 выпускников академии «Локомотива». Также отмечается, что девять из них перешли из школы в основную команду столичного клуба. Средний возраст воспитанников железнодорожников составляет 23,9 года.

У «Спартака» число воспитанников, играющих в высших лигах Европы, составляет 35 человек, у «Краснодара» — 33, у «Зенита» — 29, а у ЦСКА — 26.

Лидером стал амстердамский «Аякс». Число воспитанников его академии в высших футбольных лигах Европы составляет 85 человек.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» после 14 туров занимает 14-е место.

Ранее сообщалось, что бывший футболист «Локомотива» Максим Артемов погиб в Москве после падения с 17-го этажа.

Все новости на тему:
Футбол. Лига Европы
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть