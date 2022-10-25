Канчельскис назвал «Зенит» грандом европейского футбола

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис призвал команды Российской премьер-лиги (РПЛ) тренироваться и работать, чтобы их не унижал «Зенит».

«По подбору игроков и бюджету «Зенит» — лучшая команда в России. Он напоминает «Спартак» из 90-х, который всех «чесал» и обыгрывал. Конкурентов у команды Семака нет. Чтобы вас не унижал «Зенит», вам надо тренироваться и работать, а не рассказывать сказки. Доказывайте все на поле. «Зенит» — европейский гранд-клуб! Не зря к ним едут звезды, поэтому в Питере — топ-команда на сегодняшний день», — приводит слова Канчельскиса «Рейтинг букмекеров».

Вчера подопечные Сергея Семака разгромили «Сочи» со счетом 7:0. Голами отметились Иван Сергеев (дубль), Малком (дубль), Вендел, Вильмар Барриос и Густаво Мантуан.

Эта победа упрочила лидерство сине-бело-голубых. Они продолжают опережать идущий вторым «Спартак» на семь очков. На третьей строчке располагается ЦСКА.

Стоит отметить, что это уже не первая разгромная победа «Зенита» в текущем сезоне РПЛ. Ранее команда Семака крупно обыгрывала «Оренбург» (8:0), «Урал» (4:0) и «Локомотив» (5:0).

Ранее Анзор Кавазашвили назвал «Зенит» и мадридский «Реал» одинаковыми командами.

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