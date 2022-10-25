Экс-футболист Мостовой отказался сравнивать «Зенит» с «Манчестер Сити»

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Бывший футболист сборной России, «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением, можно ли сравнивать «Зенит» с «Манчестер Сити». Его слова передает «Чемпионат».

«Давайте не будем сравнивать «Зенит» и «Манчестер Сити». Где «Зенит», а где «Сити»? В последнее время мы часто начинаем сравнивать, а выводов никаких нет. В нашем чемпионате «Зенит» — это «Зенит», чего его сравнивать? В Европы мы давным-давно антирекорды бьем», — сказал Мостовой.

Напомним, в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» разгромил «Сочи» со счетом 7:0. Забитыми мячами отметились Иван Сергеев (дважды), Малком (дважды), Вендел, Вильмар Барриос и Густаво Мантуан. На 20-й минуте с поля был удален защитник сочинцев Артем Мещанинов.

Благодаря этой победе зенитовцы набрали 36 очков и сохранили отрыв в семь баллов от ближайшего преследователя — московского «Спартака». «Сочи» с 20 очками остался на восьмой позиции.

В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с «Краснодаром», а «южане» на своем поле померятся силами с екатеринбургским «Уралом». Обе встречи пройдут 30 октября.

Ранее бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев высказался об игре «Сочи» в матче с «Зенитом».

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