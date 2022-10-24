Хабиб обратился к Махачеву после завоевания им чемпионского пояса UFC

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов в своих социальных сетях назвал Ислама Махачева самым достойным бойцом для чемпионского пояса.

«Я видел много чемпионов и много бойцов чемпионского уровня, но Ислам Махачев это самый достойный. Сперва мой Отец и потом я, не раз говорили, что Ислам это топ из топов и мы все вчера в этом убедились. Самое интересное во всем в этом, что это только начало. Очень рад за тебя Брат, ты долго шел к этому», — написал Нурмагомедов.

22 октября Ислам Махачев встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой в титульном поединке в легком весе на турнире UFC-280 в Абу-Даби. Российский боец одержал победу, во втором раунде исполнив удушающий прием. Эта победа стала для него 11-й подряд в рамках турниров UFC.

Один из наставников Махачева, Хабиб Нурмагомедов, отметил, что целью бойца теперь будет бой с Волкановски.

Также на турнире UFC-280 в со-главном бое вечера Алджамейн Стерлинг техническим нокаутом одолел Ти Джея Диллашоу. В легчайшем весе Петр Ян раздельным решением судей уступил американцу Шону О'Мэлли.

Ранее боец Сергей Харитонов заявил, что хотел бы увидеть поединок Махачева с Макгрегором.