Федун рассказал, что его расстроило в разгромной победе «Спартака» над «Химками»

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РИА Новости

Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун высказался о победе красно-белых над «Химками» в рамках 14 тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Очень красивый футбол. Думаю, зрителям нравится. Снова жалко, что их практически нет на трибунах. Ну и хочу порадоваться за молодых ребят, которые получили свой шанс и в принципе хорошо себя показали», — передает слова Федуна «Спорт-Экспресс».

Напомним, компания «Лукойл» выкупила 100% акций красно-белых, Леонид Федун покинул пост президента клуба и вышел из состава совета директоров в августе 2022 года.

Вчера москвичи разгромили команду Спартака Гогниева со счетом 5:0. Голами отметились Михаил Игнатов, Шамар Николсон (дубль), Павел Мелешин и Павел Маслов. Стоит отметить, что встречу из-за дисквалификации пропускал главный тренер команды Гильермо Абаскаль.

После 14 туров красно-белые укрепились на 2-й позиции в турнирной таблице (29 очков).

Сегодня лидер чемпионата, петербургский «Зенит» (33 очка), проведет свой матч против «Сочи» (20 очков). Также сегодня «Урал» (13 очков) сыграет с «Крыльями Советов» (14 очков).

Ранее Леонид Федун назвал лучшего игрока в составе «Спартака» в матче с «Химками».

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