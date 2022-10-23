Экс-боец UFC Тактаров нецензурно выругался после поражения Петра Яна от О'Мэлли

Экс-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров прокомментировал поражение россиянина Петра Яна от американца Шона О'Мэлли на турнире UFC 280 в Абу-Даби.

Бой прошел в легчайшем весе и продлился все три раунда по пять минут. Ян уступил американцу раздельным решением судей.

«Не *** было толкать американца на взвешивании, просто не ***! Одного раунда как раз и не хватило Петру. Это называется перегорел», — приводит слова Тактарова «Спорт-Экспресс».

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию вечера боев.

О'Мэлли за свою карьеру одержал 16 побед в 17 поединках. Единственное поражение ему нанес Марлон Вера на турнире UFC 252 в 2020 году (технический нокаут).

Для Петра Яна это поражение стало уже вторым подряд. В апреле этого года он проиграл Алджамейну Стерлингу на турнире UFC-273. Эта встреча носила реваншистский характер. В предыдущем бое Ян был дисквалифицирован за удар коленом в голову соперника, находившегося в сидячем положении.

Ранее сообщалось, что Яну потребовалась помощь врачей после поражения от О'Мэлли.