Тутберидзе объяснила свой отказ от общения с журналистами

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе ответила на просьбу журналистов уделить им минуту внимания и ответить на вопросы после прокатов на Гран-при России в Москве.

«За минуту не управитесь», — передает слова Тутберидзе «Спорт-Экспресс».

Сегодня ее подопечная Камила Валиева выиграла короткую программу, а Софья Акатьева – стала второй. Также ее пара Евгения Тарасова/ Владимир Морозов выиграла свою короткую программу.

Этери Тутберидзе подготовила двукратную чемпионку мира и серебряного призера Олимпийских игр Евгению Медведеву, олимпийских чемпионок Юлию Липницкую, Алину Загитову и Анну Щербакову, вице-чемпионку мира Элизабет Турсынбаеву, чемпионку Европы Алену Косторную, призеров чемпионатов Европы Сергея Воронова, Мориса Квителашвили и Александру Трусову.

В 2020 году Этери Тутберидзе была признана лучшим тренером Международным союзом конькобежцев (ISU).

Напомним, что ISU отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июня на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер.

Ранее Елена Вайцеховская раскритиковала новое платье фигуристки Камилы Валиевой.