Глава UFC Уайт надеется, что организации удастся вернуть Хабиба ради боя с Оливейрой

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John Locher/AP

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт считает, что при возобновлении карьеры российским бойцом Хибибом Нурмагомедовым может состояться его бой с Чарльзом Оливейрой.

«Единственный способ, чтобы положить конец разговорам вокруг это боя, — организовать поединок Нурмагомедова с Оливейрой. Это может произойти, если Хабиб ради этого возобновит карьеру. Будем надеяться, что мы сможем это сделать», — передает слова Уайта Low Kick MMA.

Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний бой он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. Абдулманап Нурмагомедов — отец и тренер Хабиба — скончался летом 2020 года из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC. EFC провела свое первое мероприятие в США 28 января 2022 года.

Сегодня Оливейра проведет титульный бой против другого российского бойца — Ислама Махачева.

Ранее Хабиб Нурмагомедов обратился к Махачеву перед его боем с Оливейрой.

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