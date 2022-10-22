Источник: тренер «Торпедо» Талалаев не полетел в Грозный из-за разногласий с руководством бывшего клуба

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Global Look Press

Главный тренер московского «Торпедо» Андрей Талалаев не полетел в Грозный на матч с «Ахматом» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, причиной такого решения могло стать недопонимание тренера торпедовцев с руководством своего бывшего клуба.

Встреча состоится 23 октября. Начало в 19.00 по московскому времени.

Напомним, 11 сентября «Ахмат» отправил Талалаева в отставку с поста главного тренера и объявил, что готовить команду к ближайшим матчам будет старший тренер Юрий Нагайцев.

СМИ сообщали, что руководство «Ахмата» уволило Талалаева в перерыве матча 9-го тура РПЛ с «Пари Нижний Новгород» (1:3). Специалист покинул стадион во время перерыва и во втором тайме не руководил командой на бровке. Талалаев работал с командой с июля 2020 года.

Ранее Талалаев рассказал о конкретных вариантах работы за границей после увольнения из «Ахмата».

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