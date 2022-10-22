Футболист молодежной сборной России оценил возможность выступления за Армению

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Футболист «Оренбурга» и молодежной сборной России Степан Оганесян высказался о возможной смене спортивного гражданства.

«У меня отец армянин. К сожалению, в Армении побывать пока не получалось, но планирую съездить», — приводит слова игрока Metaratings.

Также Оганесян отметил, что не получал конкретного предложения о выступлении за армянскую национальную команду. По его словам, на данный момент он не рассматривает смену гражданства.

21-летний полузащитник перешел в «Оренбург» на правах аренды летом 2022 года. В текущем сезоне Оганесян провел 12 матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

На счету футболиста один матч в составе молодежной сборной России.

Ранее бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин, комментируя информацию о том, что игроки петербургского клуба Малком и Клаудиньо получат российское гражданство, выступил против натурализации иностранцев в отечественном футболе.