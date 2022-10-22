«В этой сборной России шанс есть даже у меня»: Червиченко о Кокорине в национальной команде

Червиченко считает, что шанс заиграть в сборной России сейчас есть у каждого футболиста

close
100%
Кадр из видео/Футбольный Биги/Youtube

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о возможном возвращении форварда кипрского «Ариса» Александра Кокорина в национальную команду.

Специалист ранее заявил, что в сборную может быть вызван любой игрок.

«Слышал, что Карпин не исключил возможный вызов Кокорина в национальную команду. Но в нынешний сборной России у всех есть шанс. Даже у меня. Мы же не играем ни с кем. Сейчас любой может выйти», — приводит слова Червиченко «Чемпионат.com».

Недавно Кокорин в интервью на YouTube-канале Нобеля Арустамяна заявил, что всем будет лучше, если он не появится в сборной. Всего в футболке национальной команды 31-летний форвард провел 48 матчей, в которых забил 12 голов и сделал шесть результативных передач.

Ранее бывший нападающий сборной Германии Кевин Кураньи заявил, что Александр Кокорин является лучшим игроком лиги Кипра на данный момент.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть