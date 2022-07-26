В «Химках» отреагировали на желание Глушакова вернуться в «Спартак»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отреагировал на слова полузащитника команды Дениса Глушакова, который заявил о готовности перейти в «Спартак». Слова Терешкова передает «Чемпионат».

«На данный момент такой трансфер не представляется возможным. Однако, если поступит предложение, мы его рассмотрим. Уход Дениса маловероятен. Даже если поступит предложение, надеюсь, Денис выберет «Химки». Для меня этот трансфер маловероятен», — сказал Терюшков.

Напомним, что Глушаков покинул стан красно-белых в 2019 году.

В прошлом сезоне красно-белые заняли 10-е место в Российской премьер-лиге (РПЛ). «Химкам» удалось занять лишь 13-е место. Команда Сергея Юрана приняла участие в стыковых матчах за право остаться в высшем дивизионе. Химчане по сумме двух матчей обыграли «СКА-Хабаровск» со счетом 3:1 и сохранили прописку в РПЛ.

15 июля «Химки» игрой против петербургского «Зенита» открывали новый сезон РПЛ. Игра завершилась ничьей 1:1. Во втором туре подмосковный клуб одержал победу над «Пари НН» со счетом 3:0.