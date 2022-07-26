Экс-чемпион UFC Хабиб назвал бой Махачев — Оливейра самым ожидаемым в этом году

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов на YouTube-канале The Mike Finch Show поделился мнением о предстоящем поединке за пояс промоушена между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.

«У нас 90 дней до боя, и могу сказать, что это наиболее ожидаемый поединок этого года. 11 побед против 10. В UFC никогда не было противостояния бойцов с такими безумными победными сериями. 11 побед против 12 – это должно было случиться в нашем поединке с Тони Фергюсоном, но бой так и не состоялся, так что теперь это Ислам против Чарльза. Это бой мечты», — сказал Хабиб.

Бой был анонсирован во время турнира UFC Long Island 16 июля. Встреча пройдет 22 октября на турнире UFC 280.

В последнем бою Махачев победил американца Бобби Грина на турнире UFC Fight Night 202. Россиянин одержал победу в первом раунде техническим нокаутом. Отметим, что Махачев изначально должен был провести бой против Бенеила Дариуша, но ирано-американский боец получил травму. Грин оперативно согласился заменить Дариуша.

Таким образом, теперь на счету Ислама Махачева 22 победы и одно поражение. Бобби Грин за свою карьеру в смешанных единоборствах одержал 29 побед и потерпел 13 поражений. Также на счету американского бойца одна ничья.

Ранее чемпионка UFC в наилегчайшем весе женского дивизиона Валентина Шевченко поделилась мнением о титульном поединке, в котором встретятся Чарльз Оливейра и Ислам Махачев.