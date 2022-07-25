Олимпийская чемпионка Боброва высказалась об отстранении спортсменов РФ

Отстранение российских фигуристов от международных соревнований — шанс для развития. Так считает олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва.

Она уверена, что сейчас появилась возможность проанализировать новые правила и понять, как они работают.

Также теперь можно заняться развитием фигурного катания в российских регионах и «стать еще сильнее, чем были», сказала Боброва в интервью ТАСС.

Ранее Общественная служба новостей сообщала, что Федерация фигурного катания Канады отказалась объяснять причины отзыва запроса российской фигуристки Натальи Забияко выступать за эту страну. В организации пояснили, что это информация носит конфиденциальный характер.