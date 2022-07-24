Юран описал уход из «Химок» в 2020 году словами «как собаку на помойку выбросили»

Главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран высказался о своем уходе из клуба в 2020 году.

Специалист вернулся в «Химки» в феврале.

«Просто не понимал, как можно было так со мной поступить — как собаку на помойку выбросили. За что? Была бы причина — вопросов нет. Но когда случаются такие вещи… За то, что мы играли в финале Кубка и вышли в РПЛ? Меня настолько злила эта ситуация, что я просто не мог молчать. По прошествии двух лет я так и не понял, за что меня тогда уволили», — приводит слова специалиста Sport24.

В сезоне-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Юрана сыграли вничью с действующим чемпионом — петербургским «Зенитом» (1:1), а также разгромили «Пари Нижний Новгород» (3:0).

В следующем туре подмосковный клуб сыграет на выезде с «Ростовом». Встреча состоится 31 июля. Начало в 20.00 мск.

Ранее сообщалось, что «Динамо» разгромило «Торпедо» в столичном дерби в рамках второго тура РПЛ.