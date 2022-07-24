Хоккеисты ЦСКА не получили премиальные за победу в Кубке Гагарина в прошлом сезоне

Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал о задержке в выплате премиальных за победу в Кубке Гагарина сезона 2021/22.

«Правда ли, что премии игрокам после победы в Кубке были по 70 млн рублей? Сейчас Кубок выиграли, премии не заплатили. Почему? Ну пока не заплатили», — передает слова Есмантовича «Чемпионат».

30 апреля ЦСКА в седьмом матче финальной серии Кубка Гагарина обыграл «Металлург» со счетом 4:1 и стал обладателем трофея.

Напомним, что после четырех матчей финальной серии ЦСКА уступал 3:1. В двух домашних играх подряд москвичи не смогли забить ни одной шайбы, уступив с общим счетом 0:5.

В прошлом сезоне обладателем Кубка Гагарина является омский «Авангард». В этом году команда выбыла из турнира на стадии четвертьфинала. ЦСКА последний раз добирался до заветного трофея в 2019 году, обыграв в финале как раз «Авангард». Это второй трофей в истории московской команды.

Новый сезон в КХЛ стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия в Москве между финалистами последнего розыгрыша Кубка Гагарина – магнитогорским «Металлургом» и ЦСКА.

Ранее главный тренер ЦСКА Сергей Федоров назвал неожиданным призыв в армию голкипера Федотова.