Чемпионка ОИ Навка сравнила своего тренера со Сталиным

Чемпионка Олимпийских игр 2006 года по фигурному катанию Татьяна Навка рассказала о методах работы своего тренера Натальи Дубовой.

«У нас была тренер Наталья Дубова, боялись ее все как Сталина. Лет в 15-16 начались проблемы с весом, после двух персиков поправилась на килограмм. Она взвесила меня, ударила, я тогда больно ушиблась, а потом еще закрыла в комнате, где были крысы. Кто-то скажет, что это кошмар. Мама, узнав, хотела меня забрать. Но я сказала, что не смей так делать. Благодарна за такую закалку – теперь не боюсь ничего», — передает слова Навки РИА «Новости».

Помимо золота Олимпийских игр Навка является обладательницей двух высших наград чемпионатов мира и трех — чемпионатов Европы.

Ранее генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Коган рассказал о проблемах тренерского насилия в фигурном катании.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июня на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер.