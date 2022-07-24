Щербакова призналась, что долго расстраивалась из-за непопадания в командный турнир на ОИ

Олимпийская чемпионка в одиночном катании Анна Щербакова рассказала о своей реакции на непопадание в состав сборной России на командный турнир Игр в Пекине.

«Не скажу, что я непопадание в состав сборной на командный турнир восприняла спокойно, эмоционально это приняла. Последующие тренировочные дни были тяжелыми, тренировки меня спасали. Все остальное время я расстраивалась, переживала, а в тренировках это испарялось, они меня спасали. Я ту энергию направляла на подготовку», — приводит слова Щербаковой ТАСС.

Напомним, что сборная России завоевала золото командного турнира. В соревнованиях женщин-одиночниц нашу страну представляла Камила Валиева, которая выиграла произвольную и короткую программы.

Щербакова приняла участие в индивидуальном турнире и завоевала золотую медаль, опередив свою соотечественницу Александру Трусову и представительницу Японии Каори Сакамото.

В 2021 году Щербакова стала чемпионкой мира, но в этом сезоне не смогла защитить титул из-за отстранения российских спортсменов от международных соревнований. В этом году она пропустила турнир из-за отстранения российских спортсменов. Теперь действующей чемпионкой является Каори Сакамото.

Ранее Анна Щербакова призналась, что не представляет себя в парном катании.