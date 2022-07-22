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Экс-наставник «Пари НН» Кержаков назвал три вещи, которые не любит

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KP.RU

Бывший главный тренер клуба «Пари Нижний Новгород» Александр Кержаков рассказал о том, чего он не любит

«Не люблю самолеты. Всю жизнь борюсь с аэрофобией. Но спортсмену и тренеру без перелетов никуда. Выхода нет — нужно просто заглушить в себе страхи. А еще ненавижу вареный лук. И подхалимов», — приводит слова специалиста «СЭ».

Нижегородцы под руководством Кержакова в прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) заняли 11-е место. Сменщиком Кержакова стал главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов. Это уже не первый его опыт на клубном уровне. Контракт с 38-летним специалистом рассчитан на два года.

В первом туре РПЛ сезона-2022/23 «Пари НН» в гостях сыграли вничью с московским «Локомотивом» (1:1).

Ранее заместитель генерального директора петербургского «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин называл футболистов «Пари НН» «трупами».

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Футбол. Чемпионат России
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